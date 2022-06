Gelencsér Timi is részt vett az Ázsia Expressz embert próbáló versenyében, de nem csak jó élményekkel távozott. Elmondta, kötött barátságokat, de akad olyan személy is, akit nem akar többet látni. Kiderült, ki lehet az.

Lezajlott az Ázsia Expressz következő évadának versenye, Gáspár Beáék is hazatértek már a megmérettetésről, ahogy Gelencsér Timi is, akinek nem volt teljesen felhőtlen élmény az a több mint egy hónap. Közösségi oldalán bevallotta, megismert olyan személyt, akit többé nem akar látni.

"Egy hatalmas kalandnak indult az egész, mostanra inkább egy megpróbáltatásokkal teli önismereti utazásnak hívnám. Sokszor voltam fent de mélyen is, voltak csodás, örömteli pillanatok de sírásból is kijutott. Köttettek barátságok, ellenben akad olyan személy is akit soha többé nem szeretnék látni..." - írta Timi. Arról, hogy mi történhetett, egy neve elhallgatását kérő informátor számolt be.

"Timi ugyan több embert is ismer, akik részt vettek a műsor korábbi évadaiban, mégis úgy tűnt, meglepte, hogy ez reality, és hogy a műsor készítői nem csak úgy tesznek, mintha a versenyzőknek a helyiek között, minden segítség nélkül kell boldogulniuk. Szerintem nem számított ennyi megpróbáltatásra, azt gondolhatta, a TV2 egyik műsorvezetőjeként lesz némi könnyebbsége, és amikor szembesült azzal, hogy nem így működik, nem lett könnyű vele az élet" - mondta a Blikknek az illető, aki azt is tudni véli, hogy valószínűleg Mérai Kata színésznővel lehettek Timinek nézeteltérései.

"Kata meglehetősen határozott és szókimondó ember, aki nem rejti véka alá a véleményét. Ráadásul nem is egy korosztály Timivel, így várható volt, hogy előbb-utóbb összefeszülés lesz közöttük. Fogalmazzunk úgy, nem feltétlenül tesz majd jót a megítélésének ez a műsor" - tette hozzá.