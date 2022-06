Az egykori időjós, Onyutha Judit évekig volt képernyőn mielőtt teljesen visszavonult volna. Életét sokáig követhették azok, akik megkedvelték derűs személyiségét, ám ma már keveset lehet tudni róla. Annyit igen, hogy válása után, kétgyermekes anyaként is rátalált a szerelem. Most azonban tragikus eseménykeről érkeztek hírek: volt férje, gyerekei apja elhunyt.

"Felfoghatatlan, ami történt! Judit volt férje, Laci elhunyt. A gyerekek édesapja váratlanul szívrohamot kapott. Laci 48 évesen is fiatalos és energikus volt. Semmi előjele nem volt annak, hogy baj lenne a szívével. Ráadásul köztudott, hogy a pilóták rendszeres orvosi ellenőrzés alatt állnak, tehát minden rendben volt nála. Érthető, hogy az egész családot lesokkolta a tragédia. Bennünket is. Úgy tudom, hogy nemrég covidos volt; lehet, hogy ennek is köze lehet a halálesethez. Persze ez csak találgatás, nem vagyok orvos, de hallottunk már olyat, hogy ez a vírus csúnya dolgokra képes. Szerencsére Judit nem maradt magára a gyászban, ott van mellette a párja, Zoltán, de kétségtelen, hogy ez az időszak lelkileg borzasztóan megterhelő a számukra, főként a gyerekek számára" - mondta a Hot Magazinnak egy informátor.