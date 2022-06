Az artista és volt felesége keményen küzdöttek Herkules fogantatásáért, és végül mesterséges úton jártak sikerrel. A 2011-ben született kisfiú a mitológiai hőshöz hasonlóan életerős, fess fiatalemberré cseperedett, erről a tényről pedig nemrég Feri rajongói is megbizonyosodhattak.

A híresség a minap egy közös reptéri fotót osztott meg követőivel, és csak annyit árult el, hogy igazi apa-fia-kalandot terveznek, ám úticéljuk egyelőre homályba burkolózik.

Végre vége a sulinak, kalandtúra azonnal indul! See you later!

– írta Feri a kedves kép mellé, melyet, ha szerencsénk van, valószínűleg több másik nyaralós fotó is követ majd a napokban.