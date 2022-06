Grönland délkeleti részén kutatók egy korábban nem ismert jegesmedve-populációra bukkantak, amelynek nincs szüksége tengerjégre a fennmaradáshoz. A más populációktól genetikailag is eltérő ragadozók a gleccserek édesvízből álló jégdarabjain vadásznak zsákmányra.

Az elszigetelt populációról a Science tudományos folyóiratban jelent meg tanulmány csütörtökön. A Washingtoni Egyetem Kristin Laidre vezette kutatói szerint több száz jegesmedvéről, az Ursus maritimus 20. ismert alcsoportjáról van szó. A populáció vizsgálata céljából a tudósok számtalan adatot használtak fel az elmúlt 36 évből a jegesmedvék mozgásáról és genetikájáról, és természetes környezetükben is megfigyelték az Északi-sarkvidéken honos emlősöket. "Történelmi feljegyzésekből és őslakosok ismereteiből már eddig is tudtunk arról, hogy él néhány medve ezen a vidéken, de fogalmunk sem volt arról, hogy milyen rendkívüli állatokról van szó" - írta Kristin Laidre a tanulmányban. A kiszámíthatatlan időjárás, a szakadékok tagolta hegyek és a heves havazások miatt a térséget eddig kevéssé kutatták. A jegesmedvék korábban ismert populációi többnyire tengerjégre szorulnak ahhoz, hogy fókára vadászhassanak. Az északi-sarkvidéki tengerjég kiterjedése azonban évtizedek óta egyre csak zsugorodik.

A kutatók szerint a tengerjég nélkül is elboldoguló populáció felfedezése reménysugarat jelent, a Jeges-tengerbe ömlő gleccserek édesvízi jege egy eddig nem ismert menedéket kínálhat a változó klíma elől. A kutatók mindazonáltal óva intenek a túlzott reményektől. "A kutatás alapján néhány jegesmedve túlélheti a klímaváltozást, de nem hiszem, hogy a gleccserek kínálta élettér nagyobb számban lenne képes befogadni jegesmedvéket, egyszerűen nincs belőle elegendő. Továbbra is arra számítunk, hogy a klímaváltozással együtt erőteljesen csökkenni fog a jegesmedvék száma az Arktiszon" - mondta Laidre.



Az újonnan felfedezett jegesmedve-populáció a jéggé fagyott tengervizet is használja vadászatra közvetlenül a partvidéken, ebben a régióban azonban csak évi négy hónapon át van tengerjég, május végéig - olvasható a Science-ben. Az itteni a földkerekség genetikailag leginkább izolálódott jegesmedve-populációja - állapította meg a tanulmány egy másik szerzője, Beth Shapiro, aki szerint a délkelet-grönlandi jegesmedvék legalább több száz éve élnek más jegesmedve-populációktól elkülönülve.