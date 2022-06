Sok napsütésre, de emellett záporokra és zivatarokra is készülni kell a hétvégén. Többségében így is 30 fok felett alakulnak a csúcsértékek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken jellemzően napos idő várható, ugyanakkor a Dunántúlon kisebb körzetekben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 17 Celsius-fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb, a városokban, vízpartokon enyhébb lehet a hajnal. Napközben 28-33 fokig melegszik a levegő.



Szombatra virradó éjjel az északnyugati, északi megyékben várható csapadék. Napközben a napsütés mellett már másutt is kialakulhat szórványosan zápor, zivatar - legkisebb eséllyel az ország északkeleti harmadában. A szél is megélénkül, néhol megerősödik. A minimumhőmérséklet általában 14 és 20, a maximumhőmérséklet többnyire 30 és 35, a záporos részeken 27 és 29 fok között valószínű.



Vasárnap sok napsütés várható, de helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, valamivel nagyobb számban a délkeleti megyékben. Mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 20, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű.