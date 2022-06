Mint írta, nem azért visszakozott, mert cukorból van, hiszen állt már színpadra 40 fokos lázzal és egy hozzátartozója halála napján is, egyszerűen a közösség iránt táplált felelősségérzete vezérelte őt.

„A mai előadás helyett a Műcsarnokban augusztus 11-én, csütörtökön vezetek majd egy másik tárlatot (Groteszk Triennálé). Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban is pótoljuk az előadásokat nyáron egy másik alkalommal. (Családi gumiszoba című gyerekkoncert, valamint múzeumi tárlatvezetés). A L'art pour l'art Trió előadása is elmarad ma Üllőn, remélem, pótolni tudjuk azt is. Köszönöm az intézmények rugalmasságát és kérem a megértéseteket!"

– fogalmazott a bejegyzésben az előadóművész.