Nem közlekednek a vonatok a Déli pályaudvar és Kelenföld között, mert nem sokkal szombat fél öt után letörött egy szerelvény áramszedője és leszakadt a felsővezeték is - közölte a Mávinform az MTI-vel.

A hibás jármű elzárja Kelenföld és a Déli pályaudvar közötti összeköttetést, a helyreállítás várhatóan késő éjszakáig tart, ezért szombat délután már nem közlekednek vonatok a Déli és Kelenföld állomás között - írták.

A tájékoztatás szerint a Budapesti Közlekedési Központ elfogadja a vasúti jegyeket, bérleteket a 139-es buszokon Kelenföld és a Déli pályaudvar között, a M2 metrón a Keleti és Déli pályaudvarok között és az M4 metrón, valamint pótlóbuszok is szállítják az utasokat Kelenföld és a Déli pályaudvar között.

Azt írták: a késések és torlódások csökkentése érdekében a motorvonatokat Kelenföldről fordítják vissza Székesfehérvár, Pusztaszabolcs és Tatabánya felé, illetve felől - ezek az elővárosi vonatok, a Déli-parti sebes InterRégió, Katica InterRégió vonatokat jelentik.

A gyorsabb visszafordítás érdekében Székesfehérvár és Kelenföld között nem közlekednek a hagyományos kocsikból álló vonatok, azok Tapolca, Balatonfüred, Siófok, illetve Várpalota irányából, irányába csak Székesfehérvárig, illetve Székesfehérvártól közlekednek.

A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, a Budapest-Székesfehérvár-Tapolca, a Budapest-Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely és a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalakon jelentősen megnövekvő menetidőkre, 60-120 perccel, esetenként akár ennél is hosszabb eljutási időkre, kimaradó vonatokra kell számítani.

A Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalak Kelenföld és Keleti pályaudvar közötti szakaszán továbbra is közlekednek a vonatok, valamint a Balaton és a keleti országrész (Miskolc, Szolnok, Debrecen, Szeged) között is közlekedhetnek a Székesfehérvár-Kelenföld szakaszon.