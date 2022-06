Kőváry Péter, a Kontroll című film ikonikus zenei aláfestését megalkotó, hazánkban és külföldön is többszörösen díjazott NEO együttes frontembere hosszú, méltósággal viselt betegség után hunyt el.

Az életének 50. évében eltávozott zenészt a legendás formáció mellett a Peter Kovary & The Royal Rebels nevű együttes révén is megismerhette a közönség A Dal című műsorban, ahol a klasszikus rock műfaját képviselték. Kőváry a kétezres évek derekán sikeres dj-karrierbe is kezdett, és 2020 végén debütált első szólódalával – írja a Blikk.

A gyászhírt az egykori híresség testvére, Kőváry Zoltán osztotta meg közösségi oldalán.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, Peter Kovary méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség következtében életének 50. esztendejében ma hajnalban családja körében elhunyt. Emlékét szeretettel őrizzük örökké. A gyászoló család

– olvasható a bejegyzésben.