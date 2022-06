Bacsa István, Kicsi bácsi elhunyt. A férfi a magyar sporttörténelem egyik legellentmondásosabb alakja volt, hiszen ő az a gyúró, akit többek között Szepesi Nikolett is molesztálással vádolt meg.

Szepesi Nikolett évekkel ezelőtt könyvében nyíltan írt arról, hogy szexuálisan zaklatták, és éveken át megalázták nőiességében. Most elhunyt a történet egyik főszereplője, Kicsi bácsi. Az egykori gyúró haláláról a Blikk tájékoztatta Szepesit.

"Meglepve hallottam a hírt, hogy ez az általam csak kis kertitörpeként emlegetett ember elhunyt. Én már a könyv megírása közben is azt gondoltam, ő már nem él. Aztán később Hajdú Péter egyik műsorában újra találkozhattam vele, afféle meglepetésvendég volt, és én szinte sokkot kaptam a közelségétől. De már nincs bennem harag. Elengedtem mindazt, amit tett velem, velünk. Egyszerűen muszáj volt pontot tenni a megaláztatások, a mocsok végére. Hiszek a mindenhatóban, és ezért mondom, onnan föntről mindent láttak, amit ez az ember itt a Földön tett és csinált. Eltávozott az élők sorából, ott áll majd az Úr színe előtt, és el kell számolnia a cselekedeteivel, a lelkiismeretével. Az égiek bocsássanak meg neki. Nem kívánom, hogy a pokolra kerüljön. A lelkem mélyén valahol megpróbáltam megbocsátani neki, de hogy ez mennyire sikerült, azt inkább hagyjuk. Mindenesetre részvétemet nyilvánítom családtagjai felé, még akkor is, ha annak idején, a könyv megjelenését követően kaptam is tőlük hideget-meleget az interneten. És az elkövető sohasem kért tőlem bocsánatot"

-mondta az egykori úszónő. Szepesi saját úszótábort vezet, ás abban segít a fiataloknak, hogy profi versenyzőkké váljanak.

"Büszkén mondhatom, hogy a fiam háromesztendős és persze már ügyesen mozog a vízben. De rajta kívül is van még sok-sok gyermek, akiket nagy szeretettel nevelgetek a táborban. Nem az a cél, hogy olimpiai bajnokok legyenek, bár árgus szemmel figyelem azokat, akikről valóban süt, hogy tehetségesek. Én inkább felkészítem a gyerkőcöket arra, hogy tőlem majd igazi klubhoz és igazi utánpótlás-nevelő szakemberhez kerüljenek"

– magyarázta.