Az olimpiai ezüst- és bronzérmes világklasszis úszó az idei ötkarikás játékokon szállt utoljára medencébe. Cseh Lászlót az egész ország tiszteli és szereti, ezért is lepett meg mindenkit azzal, hogy visszvonulása után hihetelen dolgokat árult el a magyar úszósportról.

Megszólalása óta sorban állnak a nyilvánosság elé egykori versenyzőtársai, akik mind megerősítik, Cseh nem a levegőbe beszél, edzőik terrorban tartották őket. Kozma Dominik és Kiss Noémi után most Szepesi Niki nyilatkozott, aki pár évvel ezelőtt megjelent botránykönyvében már írt a kegyetlen módszerekről, ám akkor nem vették őt komolyan. Sőt a most mindent borító Cseh László is a támadott edzők védelmére kelt akkor.

Nem haragszom rá, mégiscsak tizenegy éven át úsztunk együtt. Én sem tettem semmit, amíg nem zártam le a sportpályafutásomat. (Turi) Gyuri bácsi azzal fenyegetett minket, ha beszélni merünk, ellehetetlenít minket, mi pedig a karriert helyeztük előtérbe – mondta a Blikknek Szepesi.

Az egykori úszó megpróbált segítséget kérni az edzőtől, mert még fiatalon úgy érezte, pszichológusra lenne szüksége. A férfi azonban hallani sem akart róla, szerinte szükségtelen lett volna. Szepesi azóta sem ment orvoshoz, pedig a mai napig nem tudta magát túltenni a traumákon, a verbális és fizikai erőszakon.

"Engem molesztáltak, de utólag már azt tudom mondani, örülök, hogy ennyivel megúsztam, és nem okoztak nagyobb kárt bennem. Igyekszem feldolgozni a történteket, és a gyógyulásban nekem is segítség, hogy most többen felemelték a szavukat."