"A madridi gép eleve fél órát késett, majd felültettek minket, aztán két és fél órán át meg sem mozdultunk. A kutyák hajnalban sétáltak utoljára, végül a tervezett 5 órás út helyett 12 óra alatt érkeztünk Madridba, ahol bejelentették, hogy nincsenek meg a csomagjaink. Összerogytam a reptér padlóján. Az új bőrönd tele volt új, drága holmikkal, több százezer forintnyi holmink volt benne, tápok, kozmetikai cuccok... Külön ruhát varrattam a világbajnokságra, és az ebeknek is több szettet pakoltam" - nyilatkozta Viki a Blikknek, és arról is beszélt, hogy mennyire fáradt és ideges volt a történtek miatt.

Elmondta, hogy semmi nem volt nála, csak amiben felszállt a gépre, a helyi plázában vett ezt-azt, mint például fehérneműt, ételt a kutyáknak, fellépőruhát pedig egy orosz lánytól kapott kölcsön.

Viki igyekezett úrrá lenni a káoszon, bár bevallotta, nem volt könnyű dolga.

"Gondolkodtam rajta, hogy többet nem utazom ezzel a légitársasággal, de sajnos ez az egyetlen, amelynél három kutyával is tudok repülni. Hazafele ki volt rakva vagy száz bőrönd, mondták, keressük a sajátunkat. Nyilván nem lett meg" - mondta el Viki.

"Miután leszálltunk, a barátnőmnek telefonáltak, hogy megvannak a csomagjaink. Mondtuk, hogy adják fel Budapestre, kíváncsi vagyok az enyém is megérkezik-e vele. Levelet is fogok írni, kártérítést követelek. Csak a csomagfeladás volt 18 ezer 800 forint, amit nyilván vissza szeretnék kapni, illetve a plázában legalább 40 ezer forintot hagytam ott, a taxiköltségről és arról a stresszről nem is beszélve, amit átéltem" - nyilatkozta. Az ürömbe végül öröm is vegyült, a kutyák dobogós helyezéssel végeztek.

"Rolex kölyökkategóriában második lett, Vénusz na yílt osztályban lett második, Pecsenyka pedig kitűnő minősítést kapott" - újságolta Viki.