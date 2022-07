Bruce Willis tavaly forgatta egyik utolsó filmjét, a Hajsza a gyilkos utánt, melynek rendező-producere, Randall Emmett megrázó őszinteséggel beszélt a közös munkáról. A szakember volt az egyik utolsó rendező, aki instrukciókkal láthatta el Willist a visszavonulása előtt.

Nem tudom tovább csinálni. Ez annyira szomorú. Bruce nem emlékszik a mondataira, és azt sem tudja, hogy hol van

– idézi a Mirror a rendezőt, aki a fenti mondatot az LA Times szerint a film forgatásakor mondta bizalmasan a kedvesének.

Emmett ekkor még nem tudta, hogy Bruce Willis afáziás, a színész ugyanis csak legszűkebb családjának árulta el a borzalmas igazságot. A diagnózis tudatában sem akarta viszont cserben hagyni kollégáit, akik közül sokaknak a pandémia okozta leállások után a Hajsza a gyilkos után volt az első munkája.

A most felröppent pletykákkal kapcsolatban megszólalt Willis ügyvédje is, aki elmondta, hogy a sztárszínész azután is folytatni akarta a munkát, hogy tudta, mekkora nehézségekkel kell majd megküzdenie az afázia miatt, de tudta, hogy rengeteg ember megélhetését tenné kockára, ha kiszállna a produkcióból. Ezért döntött úgy, hogy mindenképpen befejezi a munkát