Szilági Liliána nyaralni utazott, a tengerparton igyekszik kipihenni az elmúlt időszak nehézségeit.

Szilágyi Liliána közösségi oldalán vallott először arról, hogy édesapja gyermekkora óta bántalmazta őt és édesanyját. Az Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai és Európa-bajnok úszó azóta egyre több részletet csepegtetett a drámai ügyről a nyilvánosság felé. Liliána nemrég egy békítő meghallgatáson vett részt apjával, Szilágyi Zoltánnal együtt, ahol arról kellett döntenie, hogy kibékül-e a férfival, aki becsületsértési pert indított ellene. Ez azonban kudarcba fulladt, a két fél még csak nem is köszönt egymásnak. Liliána most elutazott a tegerhez, hogy feltöltődjön egy kicsit.

"Régóta vágytam erra a pillanatra, hogy csak bambán bámuljak bele a tengerbe. Inspirál és megnyugtat, illetve olyan gondolatokat ébreszt bennem amik mély gyökeret eresztenek.

Fel sem tűnt, hogy valójában mennyire hiányzik a belső nyugalmam. A napokban viszont realizáltam, hogy nagyjából több mint nyolc hónapja nem találkoztam magammal. Egyszerűen nem futotta az időmből, és most mikor a bambaság ártatlan köpenyébe burkolózva hallgatom a tenger ritmusos morajlását, elkezdett kiengedni a belső tartás. Ömlik ki belőlem a szenny, a stressz, a kényszer... Tehát egy újabb elengedési fázis és ezek következményeként egy újabb "feltámadás" megy végbe. De ezt most még inkább lassabbra veszem és még inkább meg akarom élni, hiszen semmi értelme elsietni bármit is.

Hoztam egy döntést, amit felelősségteljesen végig fogok vinni. Az én ütememben az én igényeim szerint. Éppen ezért szeretném minden kedves követőmet megkérni arra, hogy amennyiben valójában érdekli amit képviselek, csak akkor kövessen. Én a saját utamat fogom megmutatni. Őszintén hatásvadászat mentesen, olykor lehet nyersen. Egyszerűen nem futja az időmből és az energiáimból tovább a negativitásra. Eddig sem tettem és a továbbiakban sem akarok semmilyen értelmetlen harcba vagy vitába belekeveredni. Viszont akik velem tartotok, azoknak a kapcsolódásunk rengeteg erőt ad. Arra pedig mindennél jobban vigyázok, nehogy bemocskolja bármi.

Végezetül, arra a döntésre jutottam, hogy egy ideig a Facebook oldalam használatát beszüntetem és csak az Instagram felületén jelenek meg, mert úgy érzem elegendő most arra koncentrálnom" - írta közösségi oldalán Liliána.