A 320 milliós csalással és sikkasztással vádolt Fekete Dávid 14 hónapot töltött börtönben, most házi őrizetbe helyezték, melyet édesanyja győri otthonában kell töltenie.

A Bors információi szerint a rendőrök pont akkor vitték be az egykori énekest ideiglenes tartózkodási helyére, mikor ikerfiai is ott vendégeskedtek. Rövidesen befutott a kicsik anyja, Regina is. Dávid édesanyjának egyik szomszédja szemtanúja volt a szerdai találkozásnak.