A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közzétette a tavalyi év rádiós hallgatottsági adatait. A kutatás eredménye szerint Rúzsa Magdi nemcsak a hazai, hanem a külföldi énekeseket is maga mögé utasította a lejátszási versenyben.

Az NMHH összesen 127 rádióadó adatait elemezte ki, és ezek alapján kijelenthető, hogy 2021-ben a teljes rádiós zenei repertoár 157 154 különböző számból állt. Ezek több mint fele magyar volt, és közel háromezer olyan dalt találtak, amelyeket az év mind a 365 napján lejátszottak.

A magyar előadók között nem volt ellenfele Rúzsa Magdinak, akinek a dalait 57 ezerszer játszották tavaly a rádiók. A kisgyermekes anyukát a Halott Pénz követi majdnem 41 ezres lejátszással, a harmadik helyre pedig a Wellhello ért fel 38 ezer megjelenéssel.

Magdi a külföldi énekeseket is maga mögé utasította, ugyanis az ottani éllovas, Ava Max dalait is csupán 36 ezerszer pörgették a rádiók. Max-ot a szintén albán származású Dua Lipa, illetve a kanadai The Weeknd és Ed Sheeran követi.

Az öt legnépszerűbb magyar zeneszám sorban a Compact Disco feat. Hősök - Minden Rendben (9.339), a vallásos műsorokat sugárzó adók által közkedvelt Laudate Kórus - Boldogasszony Anyánk (7.273), a Follow The Flow - Régi Mese (7.105), majd a 2020-ban is toplistás Lotfi Begi X Burai - Háborgó Mélység 2 (6.710) végül Rúzsa Magdolna – Szembeszél (6.635) című dala – írják a közleményben.