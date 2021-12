Néhányan azonban jókor voltak jó helyen, megvolt a kellő tehetségük, akaraterejük és a szerencse is rájuk mosolygott. Belőlük lettek a gazdag üzletemberek, világhírű színészek, milliónyi lemezt eladott énekesek. A sikerhez azonban nem elég szorgalmasnak lenni, kell valami olyan háttér, amiből ihletet és erőt merítve kitűnnek a tömegből.

A pandémia sztárjai

A koronavírus-járvány miatt szinte az összes nagy zenei fesztivált le kellett mondania a szervezőknek, így az emberek jelentős része otthon, a négy fal között élvezte kedvenc előadói új slágereit. Jócskán megnőtt az online zenehallgatással töltött idő, és ez igencsak a kezére játszott néhány énekesnek. Közülük is kiemelkedik két énekesnő, akikben több a közös, mint elsőre gondolnánk.

Az elmúlt két év legsikeresebb, több rekordot is megdöntő női előadója minden kétséget kizáróan Dua Lipa. Az énekesnő vadonatúj albumja meghódította a rádiós és internetes lejátszási listákat, és nemcsak szólóban halmozta a sikereket, hanem más világsztárokkal együtt is a rádiók sztárjává vált. A Miley Cyrussal vagy Elton Johnnal készült dalai is mind megszerezték a toplisták első helyét.

Hozzá hasonlóan sokat hallhattuk az elmúlt másfél évben egy fiatal, szőke énekesnő, Ava Max hangját. Az extravagáns megjelenéséről, féloldalas hajáról, valamint színes és izgalmas videóklipjeiről ismert tehetségetnem ok nélkül, sokan az "új Lady Gagaként" emlegetik. Amióta a megkomolyodott és színésznőként is sikeressé vált énekesnő felhagyott a keményvonalas dance pop műfajjal, sokan próbálták betölteni az általa hagyott űrt. Úgy tűnik, ez Avának sikerült is.

A balkáni hátszél

Talán nem is gondolnánk, de van egy közös pont Dua Lipában és Ava Maxban. Ez pedig a származásuk. Mindketten albán szülők gyermekei, akik képesek voltak kitörni és önálló karriert építeni. Nem ők azonban az egyedüli balkáni felmenőkkel rendelkező popsztárok. A karcos hangú Bebe Rexha, valamint a mostanában kissé visszavonultabban élő Rita Ora is albán gyökerekkel büszkélkedik.

Mind a négyen teljesen más utat jártak be, mégis ugyanott, a toplisták élén kötöttek ki. Közös a szüleikben, hogy a rendszerváltást követő években, az akkor még létező Jugoszláviában uralkodó polgárháborús állapotok miatt döntöttek úgy, hogy elhagyják szülőhazájukat. Nem sokkal ezt követően, már új otthonunkban pedig életet is adtak a mai popzene állócsillagainak.

Egyedül Rita Ora a kivétel, ugyanis ő a Balkánon látta meg a napvilágot, családja a pár hónapos kislánnyal a karján utazott ki az Egyesült Királyságba.

Büszkék arra, ahonnan jöttek

Habár egyik énekesnőnek sincs olyan világslágere, amiben kifejezetten fel lehetne fedezni az albán népzenei motívumokat, mindannyian büszkék a gyökereikre. Dua Lipa és Bebe Rexha jó barátnők, felszólalnak „hazájukat" érintő kérdésekben, és mindig hangsúlyozzák, hogy nem lehetetlen kitörni még a legnagyobb szegénységből sem. Ha valakinek vannak álmai, akkor foggal-körömmel küzdenie kell értük.

Ava Max pontosan tudja, milyen hátránnyal indulni az életben. Szülei a kommunizmus bukása után hagyták ott az országot, de semmi sem a tervek szerint alakult. Elsőre nem is jutottak ki Európából, egy évig egy párizsi templomban éltek, ami a Vöröskereszt támogatását élvezte. A francia fővárosban ismerkedtek meg egy amerikai hölggyel, aki segített nekik kiutazni a tengerentúlra. Ava szülei angol nyelvtudás nélkül, három helyen dolgoztak egyszerre, hogy a kislányt felnevelhessék.

Siker és csillogás

Rita Ora a 2010-es évek elején volt a csúcson, és bár pár évvel ezelőtt megjelent második lemeze, az mégsem lett átütő siker. Talán ezért döntött úgy, hogy máshol is kipróbálja magát, és Lady Gagához hasonlóan a mozivásznon is megcsillogtatja tehetségét. Rita azonban nemcsak filmezik, hanem mentorálja is a tehetségeket brit showműsorokban.

Ava Max elsősorban a tinik számára idol, nem meglepő, hogy a népszerű videómegosztó portálon, a TikTokon vált belőle nagy sztár. Az elmúlt években a rádiók, tévéműsorok és persze a videós tartalmak is az ő slágerétől, a Kings & Queenstől voltak hangosak. Ez a dal viszont nem a saját szerzeménye. A dal eredetijét a magyar származású Desmond Child írta 1986-ban, méghozzá Bonnie Tylernek.

Bebe Rexha, úgy tűnhet, a saját útját járja és kevésbé a mainstream popzenében találta meg a helyét. Rendkívül egyedi, karcos, dögös hangszínét azonban akkor is felismerni, ha nem épp saját szerzeményét adja elő, hanem közreműködik valamelyik világhírű producer új dalában.

Dua Lipa szintén két lemezzel jelentkezett eddig, legutóbbi albuma, a Future Nostalgia azonban majdnem minden dalával rajongók millióit táncoltatta meg. A rádiókban, a videómegosztó oldalakon és az online lejátszási listákon is gigantikus sikereket ért el. Ő lett az első énekesnő a világon, akinek négy dala is átlépte az 1 milliárd lejátszást a Spotify-on. Négyük közül ő az egyetlen, aki nyert a zene Oscarján, a Grammy-gálán: az elmúlt két év egyértelműen Dua Lipától volt hangos.