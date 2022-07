A Covid-19 megbetegedésért felelős koronavírus után most egy újabb veszélyes kórokozó jelenlétére derült fény Közép-Kína legnépesebb városában.

A Vuhan Egyetem egy kolerás esetről számolt be, melynek hallatán a kerületi egészségügyi hivatal azonnal elkezdte a minták begyűjtését és a kontaktkutatást. A fertőzést a felsőoktatási intézmény egyik diákjánál mutatták ki, ezért a hatóságok fertőtlenítés céljából be is zártak néhány létesítményt.

A kolera a Vibrio cholerae baktérium által okozott betegség, amely fertőzött élelmiszerrel vagy vízzel terjed, heveny hasmenést okozva. Kínában viszonylag ritkának számít: márciusban egy esetet találtak, tavaly pedig ötöt. Az ázsiai ország a kolerát „A osztályú" betegségként tartja számon, amely a legerősebb minősítés – csak a bubópestis esik még ebbe a kategóriába – írja az Origo.