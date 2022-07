Hétfőn reggel hatalmas baleset történt az M3-as autópályán. A rendőrök lezárták a külső és a belső sávot is, a forgalmat pedig a leállósávra terelték.

Július 18-án, hétfőn reggel súlyos baleset történt az M3-as autópálya 42-es kilométerkövénél. Három személygépjármű és egy kisteherautó ütközött egymásnak. A karambolban többen is megsérültek, ezért a helyszínre kellett riasztani egy mentőhelikoptert is. Az intézkedésig több sávot is lezártak, ezért hatalmas dugó alakult ki az autópályán – írja a Ripost.

Az elmúlt napokban megszaporodtak a közúti balesetek. A hónap elején Balaton felé, majd pár nappal később az M7-es autópályán is baleset történt, nemrég pedig az M1-es volt a dráma helyszíne, ugyanis egy rutinellenőrzés során kellett újraéleszteni egy fiatalt.