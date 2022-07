"Már az egész kertünket és a szomszédban élő nagynénim udvarát is felásták, de egyelőre nem találtak semmit. A szakemberek egy használaton kívüli kútba is leereszkedtek, de mindhiába. Sőt, a meggyanúsított férfinak és annak szomszédjának az udvarát is felforgatták, ám ott sem jutottak eredményre. Eddig négy udvart ástak fel hiába a testvéremért" – nyilatkozta Horváth Attila, a meggyilkolt lányok testvére.

Attila elmondta, nevelőapjuk többször szexre kényszerítette a lányokat, féltékeny volt rájuk és érzelmileg is manipulálta őket. Úgy tudni, több intim felvételt is készített róluk, amiket a nyomozók lefoglaltak a férfi elfogásakor.

"Alexandra eltűnése előtt József áthívta a saját testvérét, akivel a lányokon összeveszett. Édesanyánk közéjük állt, József pedig egy síbottal betörte a fejét, amitől szegény elájult. Rá a másik szobában vigyáztam, Alexandrát pedig – akit aznap szintén bántott – ezután nem láttuk többé" – mondta Attila. Testvéreinek még 2009-ben veszett nyoma három hónap különbséggel.

A rendőrség közlése szerint Alexandra maradványai kerülhettek elő. H. József valószínűleg agyonverte, majd elásta a házuk mellett álló fészerben. Krisztina utolsó napján a boltba indult, de a férfi megkérte, hogy előtte menjen át hozzá, a lányt pedig azóta sem találják.

"Amikor ástam a kertben egy vécét néhány hónappal ezelőtt, és József ezt megtudta, odasietett és erélyesen felhívta a figyelmem, hogy hol ne ássak, mert ott biztosan be fog ázni. Ez gyanús volt, és azonnal jeleztem a rendőröknek. Kiderült: pontosan onnan kerültek elő a testvérem csontjai. Borzasztó ez a helyzet, de muszáj erősnek lennem. Imádkozom, hogy megtalálják Kriszti csontjait is" – mondta Attila a Blikknek.