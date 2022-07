Hosszú heteken át figyelte a világ Amber Heard és Johnny Depp bírósági tárgyalását, mely végül A Karib-tenger kalózai-filmek sztárjának győzelmével zárult. A színésznő ügyvédei már korábban belengették, hogy fellebbezni fognak, és meg is tették a lépéseket, de arra talán senki sem számított, hogy a nyertes Depp csapata sem hagyja annyiban a dolgot.

Hiába Johnny Deppnek adott igazat a bíróság, az esküdtszék rágalmazás miatt bűnösnek találta a színészt és ügyvédeit, ugyanis az ellene felhozott családon belüli erőszakról szóló híreket kitalációnak, álhírnek nevezték. Deppnek ezért kétmillió dollár kártérítést kellene fizetnie, miközben exét összesen 15 millió kifizetésére kötelezte a bíróság.

Amber Heard csapata először új tárgyalást szeretett volna, de ezt a bíró elutasította, ezért újabb fellebbezést nyújtottak be múlt héten. Depp és ügyvédei most azért adták be saját papírjaikat, hogy biztosak legyenek abban, hogy a bíróság minden körülményt alaposan megvizsgál az ítélettel kapcsolatban – írja a DailyMail.