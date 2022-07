Számtalan formája létezik az internetes átverésnek, melyek segítségével személyes adatokat és pénzt is kicsalhatnak a gyanútlan emberektől. A lopás történhet üzenetben, vagy mobilappon keresztül is.

Ezek a veszélyes, csaló alkalmazások nemcsak a Google Play Áruházában, hanem a konkurens applikációi között is megtalálhatók. Az iPhone App Store-jában is szerepel több problémás termék, melyekre már korábban felhívták az Apple figyelmét. A cég azonban nem tüntette el az összes, veszélyesnek titulált programot.

A problémás appokat úgy tervezték, hogy pénzt csaljanak ki a felhasználóktól, és kamu értékelésekkel igyekeznek ezeket minél jobb színben feltüntetni. A Bors szerint a tavasszal bejelentett alkalmazások közül sok még most is letölthető az App Store-ból. Ha ezek közül valamelyik, vagy akár több is megtalálható a telefonodon, mindenképp töröld.

Az alkalmazások listáját ide kattintva találjátok.