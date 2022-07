"A nagy Norbiréka biznisz" nevű Facebook-csoport hosszú ideje működik, és hosszú ideje folyamatosan a Schobert családot lejárató tartalmakat tesznek ott közzé. Király Dávid Izmael, aki rengeteget fogyott Norbi termékeinek hála, a saját szakállára kezdett el nyomozni a csoport adminjai után és állítja, tudni véli, ki áll a dolog mögött: szerinte Béres Alexandráék.

Az egy héttel ezelőtt megjelent hír óta furcsa és ijesztő dolgok történnek az önjelölt nyomozóval - értesült a Bors. "Büntetőügyben folyik már a nyomozás a csoport ellen" - mondta a lapnak Norbi, aki azt is elárulta, milyen előrelépések történtek az ügyben.

"A részletekről nem tudok, és ha tudnék sem beszélhetnék, de megnyugvással tölt el, hogy a rendőrség komolyan veszi ezt az ügyet. Nagyon jól esik, hogy a hazai sztárvilág képviselői kiállnak mellettem, az ügy mellett. Elsőként Dér Heni posztolt ki egy támogató szöveget a »vállald az arcod« hasteggel, majd őt követte MC Hawer, G.w.M és számos nagy követőtáborral rendelkező influenszer. Talán elindul végre egyfajta társadalmi összefogás az arctalanság hamis biztonsága mögé bújó gonosz beszólogatók ellen" - mondta.

Az önjelölt nyomozó, Király Dávid Izmael azóta sok támadást kap. "Pár nap alatt fordult meg velem a világ, ennek a csoportnak a tagjai mindent elkövetnek, hogy ellehetetlenítsenek. Nem tudok egy plázába elmenni, mert észreveszem, hogy levideóznak, beszólogatnak. A cégem adatait kiderítették, a csoportba betették az édesanyám lakcímét, nekem durva és halálos fenyegetéseket küldenek. A vállalkozásomat megpróbálják tönkretenni, a hivatalos Instagram-oldalamat letiltatták, azt nagy nehezen vissza tudtam szerezni, de így is több szponzor megszakította velem a kapcsolatot, mert nem akarnak részt venni a balhéban. Pszichológushoz kellett mennem, mert úgy érzem, hogy félek kimenni már az utcára, szóval totális káosz jelenleg minden, de nem adom fel!. A fenyegetések és az általuk okozott anyagi kár miatt a rendőrséghez fordulok, és most már csak azért is végigviszem ezt az ügyet" - mondta.

Az ügyben Béres Alexandra is megszólalt."Mélységesen elkeserít, hogy ilyen előfordulhat ma Magyarországon. Én semmilyen bizonyítékot nem láttam, csak ígéretet, hogy lesz, és rágalmazást. Az a célom, hogy ami történt, ne maradjon, és a jövőben se maradhasson következmények nélkül, ezért én is megtettem a szükséges polgári jogi és büntetőjogi lépéseket annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a nyomozó hatóság és a többi illetékes szerv ki fogja deríteni, hogy ki akarja bemocskolni a nevemet, ki és miért akar rágalmazni, és megkeseríteni a mindennapjaimat. Remélem, amikor kiderül, a sajtó ugyanilyen lelkesen és hangosan nyilvánosságra hozza majd az igazságot" - mondta.