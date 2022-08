Heteken át húzódott Amber Heard és Johnny Depp rágalmazási ügye, melyben végül a sztárszínésznek adott igazat a bíróság. Az ítélet ellen mindketten fellebbeztek , ugyanis nemcsak Heardnek, hanem Johnnynak is kártérítést kell fizetnie.

Az ügy hosszú ideig tematizálta a sajtót, nemcsak külföldön, hanem idehaza is sokan foglalkoztak az eljárással. A vita rengeteg titkot a felszínre hozott és mindkét fél kiteregette a szennyest. Voltak azonban olyan dolgok, amelyeket mégsem játszottak ki. A most nyilvánosságra került bírósági iratok szerint sokkal vadabb is lehetett volna az egész eljárás.

Depp jogi csapata szerette volna, ha a bizonyítékok közé bekerülnek Amber Heard meztelen képei is, ugyanis ezzel szerették volna alátámasztani, hogy a színésznő egykoron egzotikus táncosként, escortként is dolgozott. Heard ügyvédei pedig azzal bizonyították volna a családon belüli erőszakot, hogy Johnny azért verte egykori feleségét, mivel merevedési zavarai vannak, melyekre gyógyszert is szed – írja a Yahoo.

A bíró ezeket elfogadhatatlannak ítélte.