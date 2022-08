"Egy alkoholista szemét, sz*r alak vagyok. Ha a feleségem nincs, semmim sincs. Nem látok más kiutat, mint hogy véget vessek az életemnek. Az öngyilkosságot fontolgatom" - nyilatkozta a Blikknek a megtört színész.

"Mindent tönkretettem, és bár nagyon fáj, hogy Vivi válni akar, jól teszi, amit tesz, mert megérdemlem. De rettenetesen hiányzik a feleségem! Most is itt van a gyűrű a kezemen" - tette hozzá, ahogyan azt is, hogy tudja, azonnal be kellene mennie egy másik elvonóra. "Tudom, hogy ezt kellene tennem, és lehet, hogy lesz erőm összeszedni magam. De az az igazság, hogy egy alkoholista ember vagyok, akinek nincs ereje bizonyítani már. Pedig tudom, hogy a feleségemnél semmi esélyem így, de most úgy érzem, nincs erőm megválni az alkoholtól, és inkább eldobnám az életem" - nyilatkozta és arról is beszélt, hogy tudja, segítségre van szüksége, de nem tudja, lesz-e ereje ahhoz, hogy megtegye az első lépéseket.