Egy 50-60 év körüli férfit láttak heverni a Lehel téren, a metrópótló megállójában a szemtanúk. Később kiderült, hogy az illető már nem él - erről a a 13. kerület – ITT LAKUNK! Facebook-oldalán számoltak be. A bejegyzés alatt többen is megszólaltak, az egyikük azt írta, hogy ő már hajnalban is látta a férfit ott feküdni. Egy másik hozzászóló pedig arról tájékoztatta az embereket, hogy reggel 6 óra 30 perckor már letakarva látta a holttestet és egy rendőr állt mellette - írja a Metropol.