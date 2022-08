Ahogy mi is megírtuk, a 75 éves szerzőt egy nyilvános eseményen tartott pódiumbeszélgetésen érte a támadás a New York-i Chautauqua Intézetben; az eseményen az üldöztetésnek kitett írók helyzetéről volt szó. Rushdie-t a fején és a hasán érték a késszúrások, az AP hírügynökség helyszínen tartózkodó riportere 10-15 szúrásról számolt be. Az író azóta jobban van, már levették a lélegeztetőgépről.

A megtámadott író mellett J.K. Rowling is kiállt. Hivatalos Twitter-oldalán osztott meg egy posztot, amiben leírta, hogy sokkolták a történtek, elítéli a támadást, és bízik benne, hogy Rushdie hamarosan felépül. Egy pakisztáni kommentelő életveszélyes fenyegetéssel válaszolt a posztra:

"Ne aggódj, te leszel a következő!" - írta. A rendőrség ezt követően kijelentette, hogy alaposan kivizsgálják az ügyet - írja a Daily Mail.