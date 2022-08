Az NNK és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MTI-hez kedden eljuttatott közös közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy a hőség megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt sokat pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát és mérsékelni a legmelegebb órákban a hosszan végzett sportolást, futást, kerékpározást. Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intették, mert rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg.



Javasolják, hogy a szabadságukat vízparton töltők a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

Kiemelték a napsugárzás elleni védekezés fontosságát is, különösen a gyermekeknél. Magas faktorszámú naptej használatára biztattak, amellyel időről időre újra be kell kenni a gyermeket, főleg ha a vízben játszanak.

Napégés esetén a bőrfelület hűsítését és bőrnyugtató készítménnyel való kezelését tanácsolják, napszúrás tünetei esetén - fejfájás, hányinger, hányás, levertség - pedig bőséges folyadékbevitelt, fájdalomcsillapítást és a napsugárzástól védett helyen tartózkodást javasolják.



Hangsúlyozták: továbbra is tűzgyújtási tilalom van az egész országban, tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. Jelezték: idén már 14 ezer szabadtéri tűz volt. A kertben bográcsozni, grillezni, szalonnát sütni nem tilos, de amíg ennyire meleg és száraz az idő, inkább senki ne gyújtson tüzet a szabadban.