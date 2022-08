Kiderült, hogy Berki Mazsi részt vesz a Dancing with the Stars legújabb évadában, melyben Kulcsár Edina terhessége miatt ő fog táncolni Bonyhádi Ferenc társaként. Mazsi a Palikék Világa by Manna adásában nemrég elárulta, hogyan tudja összeegyeztetni a munkát a gyerekneveléssel – most kifejezetten aktuális lett a téma az életében.

Mint sok dolgozó édesanyának, Berki Mazsinak is komoly feladatot jelent, hogy el tudja látni a mindennapi teendőit, miközben a gyermekére is felügyel valaki olyan, akiben maximálisan megbízik. Az anyukának ráadásul most még több feladata lesz: kiderült, hogy ő veszi át Kulcsár Edina helyét a Dancing with the Stars című műsorban. Mazsi Palik Lászlóéknak éppen nemrég vallotta be, hogy miként tud lavírozni a munka és az egyedülálló anyaság útvesztőjében.



„Most lehet, hogy elítélnek, de segítséget fogok kérni, most is egy nagyon kedves, orvostanhallgató lány vigyáz a kislányomra, és gondolkodom rajta, hogy szeptemberben beíratom bölcsődébe egy pár napra Emmát, mert muszáj dolgoznom. Nincs mese. Tenni kell, csinálni kell. És nem fogom otthon ölbe tett kézzel várni, hogy csoda történjen, vannak céljaim, azokat most próbálom taposni és elérni" – magyarázta az édesanya, aki azt is elárulta, hogy tudja, hogy jelenlegi életszínvonala részben korábbi férjének, a tragikusan fiatalon elhunyt Berki Krisztiánnak köszönhető, hiszen általa ismerték meg őt az emberek.

„Köszönhetem neki azt, hogy most, hogy elment, és itt vagyunk a kislányommal, tudom biztosítani Emmának azt a megélhetési szintet, amit megszokott, és nem kell nélkülöznünk. Ezért nagyon hálás vagyok, de tudom, hogy nem tart örökké, és talpra kell állni. Sokat megyek, dolgozom a háttérben, amit az emberek még nem látnak" – ecsetelte Mazsi.