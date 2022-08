Elton John idén ünnepelte a hetvenötödik születésnapját , de még ma is aktív és sorban készíti az új dalokat, valamint leporolja saját egykori gigaslágereit. A brit zenész pedig remek érzékkel nyúl a számokhoz, hiszen legutóbbi feldoglozása is a lejátszási listák élmezőnyében végzett.

A Dua Lipával közösen készített Cold Heart akkora siker volt tavaly év végén, hogy Elton John lett az első olyan előadó a világon, aki hat különböző évtizedben legalább egy dallal bejutott a brit slágerlisták top 10-es mezőnyébe. A Cold Hearttal elért sikereket pedig hamarosan megismételheti, ugyanis pénteken debütál a Britney Spearsszel közös duettje.

Akárcsak a Cold Heart, a most érkező Hold Me Closer is egy Elton John-dal feldolgozott és modernizált változata lesz. Ezúttal az 1971-ben megjelent Tiny Dancert porolták le, és ebben csendül majd fel a gyámsága alól nemrég szabadult botrányhős énekesnő, Britney hangja is. A dalból maga John osztott meg részleteket saját Instagram-oldalán.