Jean Bicketonnak korábban sosem volt dolga a rendőrséggel, tisztes életet élt. Évtizedeken át ápolónőként dolgozott, sőt a második világháború alatt a sebesültek ellátásában is segédkezett. Sosem volt részeg, sosem tartóztatták még le, sőt a jogosítványát sem vették el, és még csak apróbb szabálysértéseket sem követett el.

A rendőrség most mégis letartóztatta Bicketont, ugyanis a barátai ezt szánták az idős nő születésnapi ajándékának. Jean bakancslistáján ugyanis ott szerepelt, hogy egyszer szeretné, ha elvinnék a rendőrök, de arra nem számított, hogy ez valóban meg is történhet vele.

Az ausztrál rendőrök múlt hétvégén megjelentek annál az idősotthonnál, ahol Jane is él, és nemcsak megbilincselték, de ki is tolták őt kerekesszékével együtt a rendőrautóig. Nemcsak az ünnepelt volt nagyon boldog, de az egyenruhások is, ugyanis mint a DailyMailnek elmondták: "ezt a letartóztatást szívesen teljesítették".