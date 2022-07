Az utazási magazinokat és weboldalakat nézegetve a legtöbben vágyakozva sóhajtoznak a különféle egzotikus tengerpartokat látva. Bali, Seychelle- és Maldív-szigetek, Bora Bora - mind csodás és mind jó messze van. Ám hisszük vagy sem, nem szükséges napokat repülni, ha egy gyönyörű szigeten szeretnénk vakációzni, mert bizony Európában is akadnak igazi gyöngyszemek.

A magyarok mindig is szerettek Görögországba és Horvátországba utazni, ahol számos sziget várja a nyaralókat, mi azonban most nem ezekről szeretnénk szólni, hiszen van élet Rodoszon, Krétán, Rabon, Pagon túl is.

Fuerteventura - Spanyolország

Fuerteventura az Atlanti-óceán egyik szigete, amely a méltán híres Kanári-szigetekhez tartozik, mégis sokkal kevésbé hangzik ismerősen, mint Tenerife vagy Gran Canaria. Pedig Fuerteventura a szigetcsoport második legnagyobb tagja, ráadásul ezt fedezték fel először a spanyolok. Ennek ellenére a turisták ezt nem szállták meg annyira, mint a fent említett másik két szigetet, így akik inkább a kevésbé nyüzsgő, autentikusabb vakáció hívei, azoknak bátran ajánljuk. Fuerteventurán egész évben kellemes a hőmérséklet, a leghidegebb hónapokban sincs 21 foknál hűvösebb, arról nem is szólva, hogy itt találhatóak a Kanári-szigetek leghosszabb fehér és arany homokos strandjai, amelyek pont olyanok, amilyennek a paradicsomot képzelnénk.

Capri – Olaszország

Capri a Nápolyi-öböl déli részén húzódik és Olaszországhoz tartozik. A sziget lenyűgözően szép meredek sziklafalaival, virágaival és villáival, a Kék Barlangról már nem is szólva. Strandjai sziklásak, így leginkább azoknak tetszhet ez az úti cél, akik a homokos tengerpartokon való ejtőzés helyett inkább a kirándulásokat részesítik előnyben. Mivel Capri már a görögök és a rómaiak által is kedvelt volt, így számos ókorból megmaradt rom fedezhető fel a szigeten a történelem szerelmeseinek nagy örömére. Capri szigetén két jelentős város található: Capri és Anacapri. Míg az előző az eleganciát és a luxust testesíti meg, addig az utóbbi inkább azoknak való, akik a békésebb, vidékiesebb vakáció hívei.

Mykonos/ Míkonosz – Görögország

Míkonosz a Kükládok szigetcsoporthoz tartozik és Görögország fennhatóságát élvezi. Míkonosz rendkívül megosztó úti cél, amelyért egyesek rajonganak, míg mások hidegrázást kapnak tőle. Hogy miért? Szögezzük le, hogy a sziget lélegzetelállítóan szép, ezt senki nem vitatja. A strandjai között akad sziklás, kavicsos, homokos, így mindenki megtalálhatja a neki tetszőt, szűk utcácskái, fehérre meszelt épületei, a szélmalmok és Kis Velence pedig nagyon megkapóak.

A szigetnek azonban van egy másik arca is, amely kezdődik az exkluzív tengerparti sétányokkal, folytatódik a fancy éttermekkel, a drága üzletekkel és bezárul azzal a ténnyel, hogy Míkonosz egy igazi bulisziget, ahol állandóan pezseg az élet. Ennek ellenére, aki megteheti, ne hagyja ki ezt a szigetet se, mert valóban egy kis ékszerdoboz - igaz, a drágább fajtából.