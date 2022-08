Molnár Andi komoly sérülésről számolt be Instagram-oldalán. A táncművész egy közösségi rollert használt, ami menet közben szétesett alatta, leesett a kormánya is. A jármű így irányíthatatlanná vált, Andi pedig egy parkoló autó alá esett. Vérben úszva sántikált haza, majd az ügyeleten kapott ellátást. A rajogóit megnyugtatta, az összes lábujja megmarad, nem is tört el egyik sem, vagyis nem szenvedett maradandó sérülést.