A Margaret Island, a Blahalouisiana, a Honeybeast, a Budapest Bár és Caramel is fellép többek közt szeptember 16-18. között a Kerekdomb Fesztiválon. Ilyenkor három napra zenével, irodalommal, színházzal, különleges borkóstoló programokkal telnek meg Európa mértani középpontjának, Tállyának a pincészetei és szőlőskertjei, hogy együtt merülhessünk el az ősz színes forgatagában.

A Kerekdomb Fesztivál egyszerre szól az aktív pihenést kedvelőknek, a nagy beszélgetésekre vágyóknak és a felfedezőknek. Napközben e-bike és evezős túrák várják a mozogni vágyókat, de az Aktív Magyarországgal együttműködve futócipőt húzva a Tállya-Golop futásra is be lehet nevezni, de fel lehet fedezni az UNESCO világörökség részét képező Tokaji Borvidék varázslatos dűlőit is, miközben a helyi borász mester mesél a szőlőkről és a poharakba csorduló borokról.

A látogatók Tállya történelmével is megismerkedhetnek a Hosszúlépés.járunk? sétáin. Emellett izgalmas színházi és irodalmi előadások, filmvetítések, gyerekprogramok, ültetett borkóstolók is szerepelnek a háromnapos fesztivál programjai közt. Lássuk, mi vár ránk a hetedik Kerekdomb Fesztiválon!

Esténként a koncerteké a főszerep: fellép a Margaret Island, a Blahalouisiana, a Honeybeast és a Budapest Bár, Caramel akusztikus koncerttel készül, de hallhatjuk még többek között Apey, Barabás Lőrinc, Palya Bea és zenekara, a Sorbonne Sexual, a Hét Hat Club, Saya Noé, a Kertekalatt, a Platon Karataev duo, a The Anahit akusztik duó és a Szilárd Piano Projekt dalait is. A színházban ezúttal az Art-Színtér és a Művészetek Völgye közös darabját, a Mr. és Mrs-t mutatják be, valamint Edward Albee, Három magas nő c. előadását.

Pokorny Lia LIAison c. zenés stand-up estjével érkezik Tállyára, Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós Kártyajáték c. irodalmi műsorukkal, Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska pedig Pilinszky és én c. előadásukkal.

A tállyai evangélikus templom remek akusztikájának köszönhetően kiváló terepe a komolyzenei koncerteknek, így itt élvezheti a közönség Rohmann Ditta gordonkaművész és Szirtes Edina Mókus kamaraformációját és a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét is.

Cziffra György világhírű magyar zongoraművész születésének 100. évfordulóját Magyarország hivatalos emlékévként ünnepli, melynek keretében világszerte számos hangversenyt, előadást, mesterkurzust, tehetséggondozó programot szerveznek. A Kerekdomb Fesztiválon is találkozhatunk a Cziffra Fesztivál Tehetség-díjasával: a tállyai evangélikus templomban Berecz Mihály zongoraművész ad szólóestet.

A fesztiválnak nemcsak helyszínt és csodálatos hátteret adnak a helyi borászatok – mint például a Szűcs Pince, a Zsadányi Pincészet, a Somszög Birtok és a Nyerges Udvar -, de fontos mozgatórugói is annak, hiszen minden évben számos gasztro- és borkülönlegességgel, érdekes történetekkel, koncerttel, felolvasásokkal színesített kóstolókkal is készülnek. A borrajongók külön borútlevelet is válthatnak, hogy megízleljék a helyi borokat.

Visszatérőként üdvözölhetjük tavalyi nagysikerű debütálása után Figi és Lipike párosát is, akik tokaji ízekkel és a Czinege Tamás nevével fémjelzett Gastro-Hackkel, valamint Zen különteremmel is várják a fesztiválozókat.

A teljes programkínálat a www.kerekdombfeszt.hu oldalon érhető el, ahol szeptember 1-től megvásárolhatók a napijegyek és 14-ig le lehet csapni a kedvezményes bérletekre is.