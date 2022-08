Szándékosan hajtott autójával a vonatsínekre Nyúlnál vasárnap este Szőnyi Ildikó modell, aki a '80-as években járt karrierje csúcsán. A modell később sminkes lett és egy divatfotóshoz ment hozzá, két gyermeknek adott életet, de sajnos később a házassága tönkrement, amit nem tudott feldolgozni. Próbált új életet kezdeni, újra modellkedni akart, ezért Marjai Judit fotóst kérte meg, hogy készítsen róla egy új sorozatot.

"Pár éve keresett meg azzal, hogy szeretne visszatérni a modellszakmába. Azt látta, hogy a korosztálybeli egykori kolléganői is dolgoznak, sőt, egyre nagyobb kereslet van rájuk, így ő is meg akarta vetni újra a lábát. Tele volt tervvel és életszeretettel. Gyönyörű nő volt, jókedvű, vidám, de aztán, ahogy a később láttam, nem sikerült neki a nagy áttörés" - mondta a Blikknek Marjai Judit. A tragédiáról Rába Tímea is megszólalt.

"Ildikó tényleg nagyon szép nő volt, hihetetlen jó stílusérzékkel és ízléssel rendelkezett, áradt belőle a harmónia. Ám ha valakinek nincs kapcsolatrendszere, szinte semmi esélye. Jóban voltunk, ha találkoztunk, jókat beszélhettünk, ezért is tudom, hogy az utóbbi években megtörte a sors, nehéz volt számára, hogy nem úgy alakult az élete, ahogy szerette volna" - mondta, de az egykori modell névtelenséget kérő ismerősei is elmondták, mi vezethetett a tragédiához.

"Igazán sosem tudta feldolgozni, hogy tönkrement a házassága, sok harccal járt a válásuk, amely felőrölte, miközben a szeretett fiaival is eltávolodtak egymástól, amibe szinte belebetegedett. Súlyos betegséggel küzdött, ami elvette az erejét és az életszeretetét is. Emellett egy ingatlan adásvételével kapcsolatos anyagi problémái is voltak, ez is megnehezítette a mindennapjait. Így visszanézve a Facebook-oldalára kiírt utolsó posztjait, már utalt arra, hogy készül a halálra..." - mondta egy ismerős.