Az iskolakezdés fájdalmas emlékeket ébreszt L.L. Juniorban és családjában. Három évvel ezelőtt ugyanis Dávidka éppen ezen a napon szaladt ki egy autó elé, ami halálra gázolta. A tragédiát pedig Lacika, a nagyobbik gyerek a mai napig nem tudta teljesen feldolgozni.

"Nagyon nehéz. Három évig mellettünk volt az én kis angyalkám. Tudod, nem akarok szomorúsággal emlékezni rá, a hiányáról beszélni, hanem arról, hogy rövidke életében mit tanultunk tőle. Sorszerű ez, mert mi is ott állunk Lacikával, hogy valami új kezdődik, újra indul, ugyanakkor a gondolatainkban mindig ott van, hogy eggyel kevesebben állunk ott a iskola kapujában" - mondta a Borsnak Junior, aki elárulta, Lacika a mai napig felriad álmából olykor. "Noha még kicsi volt ő is, de mégis nagyon élesen emlékszik rá. Néha alvásból fölriad, sír, és mondja, mennyire hiányzik neki Dávidka" - mondta. A gyermek terapeutánál is járt, hogy a veszteséget fel tudja dolgozni, de a közös emlékezés is segít.

"Mennyit bohóckodott, nagyon vicces kisfiú volt Dávidka, és ez azért fontos, mert a Lacikában is ez a kép marad meg majd róla, nem a tragédia pillanata. Részemről meg például a kreatív zenei pillanataimban tudom megfogni ezt, úgy, hogy dalokat írok az emberi veszteségről. Érdekes módon egy olyan hangnemben, ami kifejezetten vidám hangulatot kölcsönöz a dalnak. Így válik az elengedés egy vidám ünneppé is. A halál, habár fáj, mégis a legnagyobb inspirációs erő, ahonnan a zene táplálkozhat" - árulta el L.L. Junior.