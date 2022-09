Meglehetősen jó felvételt készített egy autós a Mexikó felett lebegő, azonosítatlan repülő tárgyról, vagyis közismertebb nevén: UFÓ-ról . A netes kommentelők most azt találgatják, vajon űrlény, elszabadult lufi vagy titkos katonai objektum volt-e a fekete tárgy.

Az augusztus közepén készült videó bejárta a TikTokot és a Redditet is, és rengeteg embert megmozgatott. Sokan csak fekete hópehelyként emlegetik a felvételen látható, az égen meglehetősen lassan mozgó UFÓ-t – számolt be az észlelésről az Exemplore.

Korábban előfordult már, hogy egy elszabadult, héliumos lufi okozott riadalmat, így elképzelhető, hogy most is egy kósza léggömb felelős a pánikért. A videó lassan egy hete elérhető az interneten, de azóta sem derült ki, pontosan mi is lebeghetett Mexikó egén.