Az énekes szinte rögtön megszólalt az ügyben, és azt mondta, azért lett ennyire indulatos, mert a hely személyzete illetlen megjegyzést tett rá a származása miatt, emellett a feleségét is a szájukra vették.

"Én nem akartam senkit megbántani, de van olyan szituáció, amikor ki kell állnom magamért, magunkért. Béke és szeretet!" – mesélte nemrég Laci. A hely szóvivője azonban most előállt néhány részlettel, mely megvilágítja, miért is alakult ki a szóváltás a pincérek és az énekes között.

Szórakozóhelyünk, mint mindig, szombaton is 4-kor zárt. Nem Gáspár úr az első, aki ezt nehezményezi a vendégeink közül, de mondhatni eddig ő kezelte legrosszabbul ezt a helyzetet. Szokás szerint megkértük a még bent maradt vendégeket, legyenek kedvesek távozni. Laci nem akart menni még a feleségével, és úgy emlékszem, 1-2 emberrel a pultnál ülve elengedte a füle mellett a kérést

– kezdte sorolni a történteket a bár szóvivője a Borsnak.

"A pultos fiú még háromszor szólt, mire ő felcsattant és elkezdte kioktatni, hogy a pult belső oldalán mi a dolga és mit is képzel magáról... A felesége végig mondta neki, hogy menjenek, próbálta elrángatni. Erre kétszer is úgy meglökte, hogy azt hittük elvágódik, úgyhogy a rádióban említett lila foltok a karján azok magától Lacitól vannak."

A személyzet a többszöri, sikertelen figyelmeztetés után elkezdte összeszedni a poharakat, készültek a zárásra és próbáltak nem foglalkozni az énekessel. A szóvivő szerint azonban Gáspár Laci folytatta a mocskolódást, és mielőtt elhangzott volna a pincérnő szájából az ominózus, származást firtató megjegyzés, Laci szájából kipattant a balhét kiváltó "leszbikus k*rva".

Itt megjegyezném, mindenféle rasszizmustól elhatárolódunk. Nyilván ilyen stílusra a válasz is hasonló volt, kénytelen volt a porta és a személyzet is az ő szintjére süllyedni, mivel a szép szóból nem értett. Semmiféle tettlegességre nem került sor, és nem azért, mert előkapta a telefonját. Be se tudta kapcsolni, tiszta vicc volt, igazából már ő is érezte, hogy túlfeszítette a húrt és szerintem megijedt, gondolta ez majd megvédi

– zárta a gondolatsort a szóvivő, aki még hozzátette, soha semmilyen balhé nem volt még a bárban, sem verekedés, sem pedig hangos szóváltás.