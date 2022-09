Nemrég nyilvánosságra hozták a halottkém jelentését. Kiderült, hogy Anne Heche halálát füstmérgezés, égési sérülések és az ütközés következtében bekövetkező szegycsonttörés okozták. A Page Six most arról írt, hogy a színésznő 45 percre rekedt az autójában, miután a baleset bekövetkezett. A kiérkező mentősök nem is tudák megkezdeni az ellátását.



"Az erős tűz és füst miatt nem lehetett tisztán belátni a járműbe, és nem is lehetett hozzáférni" - mondta a tűzoltó főkapitány-helyettes a lapnak. A tűzoltók a kiérkezésük után 20 perccel fértek hozzá a járműhöz, és 45 perc telt el, mire ki tudták emelni belőle a színésznőt. Anne Heche ekkor még élt. A színésznőt kórházba szállították, ám nem sokkal később agyhalottnak nyilvánították, és lekapcsolták a gépekről.