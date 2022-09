Nagyszabású gálaműsorral készül a Budapesti Operettszínház, amelyen a dalszínház neves előadói mellett a drezdai Operaház első szólistája, Courtney Richardson és hazánk egyik legismertebb balettművésze, Simon István is fellép. Az előadás karitatív célt is szolgál: a szeptember 10-i jótékonysági gála bevételével az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja az Operett.

Az idén 100 éves Budapesti Operettszínház a Te rongyos élet című gálával indítja új évadát. Az est Kálmán Imre munkássága előtt tiszteleg, és a legendás zeneszerző élettörténetén vezeti végig a nézőket, Homonnay Zsolt rendezésében. Az előadás során felcsendülnek többek között a Marica grófnő, A bajadér, a Csárdáskirálynő és a Cirkuszhercegnő című operettek legismertebb dallamai is.

Az Operettszínház neves előadói mellett két világszinten elismert balettművész is fellép majd az esten: Courtney Richardson, a drezdai Semperoper prímabalerinája, valamint Simon István, hazánk egyik legsikeresebb és legkeresettebb balettművésze. Kettejük duettje Kálmán Imre életének egyik meghatározó pillanatához kapcsolódik majd.

Courtney Richardson ezen az esten áll először magyar közönség elé. Az amerikai származású balettművész egy speciális terület, a posztklasszika egyik legkiválóbb nemzetközi képviselője. Tanulmányait a Kanadai Nemzeti Balettiskolában végezte, majd a Kanadai Nemzeti Balett, később pedig a Flandriai Királyi Balett társulatának tagja volt, jelenleg a drezdai Semperoper Balett első szólistája. Kimagasló szakmai munkáját számos díjjal elismerték: három alkalommal is átvehette a Dance Europe kritikusainak díját, egyszer pedig az „Év kiemelkedő táncosa" címet is kiérdemelte.

Izgatottan várom, hogy Budapestre látogassak. A barátaimtól sokat hallottam a város nyüzsgő kulturális életéről, a nagyszerű éttermekről és a gyógyhatású termálfürdőkről. Rövid tartózkodásom során igyekszem majd a lehető legtöbbet felfedezni a városból.

"Budapesti előadásomat szeretett nagynéném, Cindy emlékének is ajánlom, akinek a támogatása nélkül nem váltam volna balettművésszé. A jótékonyság pedig kiemelt szerepet játszik az életemben, így külön öröm számomra, hogy Simon Istvánnal közös fellépésünk karitatív célt is szolgál, és az est bevételével az autizmussal élők ügyét támogatja a színház" – nyilatkozta Courtney Richardson.

Simon István korábban a drezdai Semperoper, a Magyar Nemzeti Balett és a dortmundi Opera első szólistája is volt. Nemzetközi pályafutása mellett PhD kutatóként a tudományos innovációval foglalkozik a Drezdai Műszaki Egyetemen. A Budapesti Operettszínházat szólistaként és balettmesterként is képviseli, de menedzsmenti munkái is vannak. Számos táncművészeti stílusban kipróbálhatta magát, a nagy klasszikus balettek hercegeitől a teljesen kortárs kísérletekig. Igazi világjáró, vendégművészként 21 ország 43 különböző színházában lépett fel, jelenleg két magánestjével is turnézik.

A balettművésznek nagy szerepe volt a szeptember 10-i jótékonysági gála megvalósulásában, mert személyes, családi érintettsége kapcsán kiemelten fontosnak tartja az autizmus spektrumzavarral élők támogatását.

Akik autizmussal élő családtagról gondoskodnak, tudják, hogy a mindennapok nehézségei milyen kimerítőek. De megfelelő tudással, és szeretetteli, türelmes hozzáállással felvértezve számos területen pozitív változást érhetünk el

– mondta Simon István, majd hozzátette: "Kifejezetten örülök, hogy az Operettszínház is az Együtt az Autistákért Alapítvány céljait segíti az előadás bevételéből. Mert ezzel egy fontos társadalmi ügyet képvisel, növeli a tudatosságot az autizmussal élők állapotával kapcsolatban és anyagi erőforrást biztosít az Alapítvány hiánypótló tevékenységeihez."

Az Együtt az Autistákért Alapítvány elnöke, Szijjártó-Nagy Szilvia elmondta: "Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Budapesti Operettszínház és elismert művészei is az autizmus ügye mellé álltak. Elsődleges célunk az érzékenyítés, és a társadalom edukálása az autizmust érintő kérdésekről. Fontos számunkra a spektrumzavarral foglalkozó intézmények és szakemberek támogatása is. Mindemellett számos társszervezettel együttműködünk, hogy minél szélesebb körben, minél több érintettnek tudjunk segíteni. Köszönettel tartozunk az Operettszínháznak, hogy támogatják céljainkat."

A nagy érdeklődést mutatja, hogy az Operettszínház szeptember 10-i és 11-i előadására minden jegy elkelt. A Te rongyos élet - Operett Gála Kálmán Imre legismertebb műveiből című nagyszabású gálaműsort szeptember 10-én az M5 tévécsatorna is műsorára tűzi 21:02 kezdettel.

A gálán fellépnek az Operettszínház művészei: Bojtos Luca, Bordás Barbara, Fischl Mónika, Kiss Diána, Lévai Enikő, Lukács Anita, Szendy Szilvi, Széles Flóra, Dénes Viktor, Dolhai Attila, Erdős Attila, Homonnay Zsolt, Laki Péter, Langer Soma és Vadász Zsolt.