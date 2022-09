A nyugat-ausztrál rendőrség által közzétett videón két fiatal látható, amint robogójukkal egy zsákutcán száguldanak, mielőtt rátértek volna egy gyalogútra. Amikor a babakocsit toló anya elindult a másik irányba, a tinédzserek közül az egyik előbukkant, és a nő felé rohant, miután a földre dobta a robogót.

A támadó ekkor a nő mögé került, a hajánál fogva lerántotta a földre, és elkezdte vonszolni. A támadástól a babakocsi is felborult, benne a két megrémült kisgyermekkel.

A jelentések szerint a várandós édesanya a támadásban kisebb zúzódásokat szenvedett, de ami ennél is aggasztóbb, felmerült, hogy születendő babájának is baja eshetett, miután a hasára esett. A rendőrség szerint a támadó megpróbálta ellopni a nő kézitáskáját is - írja a Mirror.

A rendőrök az eset kapcsán később egy közeli házban elfogtak egy 15 éves lányt, aki szeptember 13-án fog megjelenni a Geraldton Magistrates bíróság előtt, miután egy rendbeli rablással vádolják.