Nostradamus híres a próféciáiról, amelyek közül több is igaznak bizonyult. A csillagász-asztrológus jóslata szerint II. Erzsébet halála véget vethet a királyi család uralmának.

Nostradamus az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatai közül több is igaznak bizonyult, ezért kísérik nagy figyelemmel az emberek azokat a próféciákat, amik még a jövőnkre vonatkozhatnak. A híres asztrológusnak a királyi családdal kapcsolatban is vannak jóslatai, amelyek most - hogy II. Erzsébet királynő távozott az élők sorából, - a figyelem középpontjába kerültek. Nostradamus a "nagy hatalmak változásáról" írt, és egy olyan királyságról, amely "nem növekedett tovább". Szavai egyesek szerint a brit monarchia végét vetítik előre, ezzel együtt a brit köztársaság kezdetét - írja a Daily Star.