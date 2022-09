Tragikusan fiatalon, váratlanul veszítette életét idén májusban Berki Krisztián. Az egykori sportoló és médiasztár özvegyének már eddig is minden mozdulatát figyelemmel követte a sajtó, a gyászidőszakban azonban tényleg minden szem rászegeződik.

Mazsi az utóbbi időben azzal került a címlapokra, hogy egymásnak üzengetnek Krisztián édesanyjával, aki nemrég súlyos vádakkal illette az özvegyet. A gyászoló anyuka szerint Mazsi is felelős fia haláláért, és támadta a fiatal anyukát, amiért a tragédiát követően elutazott nyaralni.

Krisztián özvegyének arcát szinte mindenki látta már, így bárhová is megy, mindenhol felismerik. A Reddit fórumának egyik felhasználója pedig azt állítja, nem máshol, mint az egyik budapesti szórakozóhelyen szúrta ki Berki Mazsit. A hamarosan a Dancing with the Starsban táncoló anyuka a poszt szerint ráadásul nem volt egyedül.

A kommentelők most azt találgatják, hogy valóban Mazsi látható-e a képen, és ki lehet a titokzatos férfi? A Bors megkereste Mazsit, de nem sikerült elérniük.