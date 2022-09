A módosítás jelenleg előkészítés alatt áll, ám az biztos, hogy több eddig ismert szabályt is érinthet. Feltehetőleg kiterjed majd a követési távolságra, illetve arra is, hogy milyen egyéb feltételek mellett lehet e-rollerrel az úttesten haladni – írja a Bors.

A KRESZ legutóbbi állásfoglalása szerint az e-roller segédmotoros kerékpárnak számít, ám ez a besorolás már csak azért is problémás, mert így hivatalosan nem közlekedhet bicikliúton, jogosítvány szükséges a vezetéséhez, valamint bukósisakot kell rajta viselni. Az ilyen típusú járműveket ráadásul az előírás szerint irányjelzővel, valamint féklámpával is kötelező felszerelni.

Az új rendszerben szabályoznák azt is, mit takar a kis és a nagy teljesítményű motoros roller definíciója. Ha a korábbi javaslatokat fogadják el, a kis teljesítményűre a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznak majd. Fontos továbbá, hogy a Legfőbb Ügyészség állásfoglalása szerint már most is ittas vezetésnek számít, ha valaki részegen elektromos rollert vezet.