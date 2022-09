A hetvenhat éves amerikai színészt sokan talán nem is a saját nevén, hanem a kétbalkezes cipőboltos Al Bundyként ismerik. Ed O'Neill az idehaza mai napig ismételt Egy rém rendes család után készített még egy nagy sikerű produkciót, ám utána eltűnt a közönség szeme elől.

Ed O'Neill számára a világhírnevet az Egy rém rendes család hozta meg, majd évtizedekkel később a Modern család egyik főszereplőjeként tért vissza a képernyőre. Mindkét vígjátéksorozatot milliók nézték szerte a világon, akik közül rengetegen aggódva figyelték, hová tűnhetett a népszerű sorozatsztár. O'Neill ugyanis két éven át nem mutatkozott a nyilvánosság előtt.

A színész most visszatért, méghozzá barátai és kollégái körében. A Modern családban Sofía Vergara alakította O'Neill feleségét, aki most a kolumbiai szépség közösségi oldalán tért vissza. A képeken feltűnnek még további Modern család-szereplők is, az azonban nem derül ki, mit ünnepelhetett a kompánia.