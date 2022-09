Sok év telt el azóta, hogy Szabolcs megnyerte a valóságshow-t. A rivaldafényből kikerülve, ő nem a médiában próbált szerencsét, civil pályát választott: nyomozó lett.

"Ez akkoriban annyira új volt, hogy senki sem tudta pontosan, mire jelentkezünk. Én akkor végeztem testnevelés szakon, és azt hittem, valamilyen fizikai próbatétel lesz. Gondoltam valami olyan lesz, hogy fussatok le Kecskemétre, és aki utoljára összeesik, az megnyeri. Az első válogatók még 2001-ben történtek, de akkor nem indult el. Kitöltöttünk valami papírt, és egyszer elmentünk, és akkor mondták, hogy majd jelentkezni fognak, és egyszerűen semmi jelentkezés. Pár hónapra rá szóltak, hogy bizonytalan ideig elmarad" - árulta el Palik Lászlónak Szabolcs. Hozzátette, a szeptember 11-i terrortámadások miatt döntött a csatorna a halasztás mellett.

Szabolcs azt is elárulta, Majkával a mai napig tartják a kapcsolatot, holott nagyon más utat választottak. Ő nem akart a rivaldafényben élni. "Nem is volt az én világom az ilyenfajta ismertség. Nekem egy borzasztó nagy egzisztenciális ugrás volt a ValóVilág, nyertem egy lakást, nyertem 12-szer 600 ezer forintot és egy kocsit, meg két utat, de ez a világ nem az én világom. A barátaim is tudják, hogy nekem szükségem van arra, hogy állandó bevételem legyen, ami kiszámítható" - árulta el a kétgyerekes apuka. Egy 18 éves és egy kétéves lánya is van.