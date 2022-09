Berki Mazsit már többször lencsevégre kapták egy titokzatos férfival, akiről kiderült, hogy egy gazdag üzletember. A minap a reptéren fotózták le őket. A róluk született cikkek alatti kommentek között Mazsi új anyósa is feltűnt.

Berki Mazsi először egy szórakozóhelyen bukott le egy ismeretlen férfival, akivel állítólag "csókolgatták, ölelgették egymást". Kapott is ezért hideget-meleget, mert nem úgy gyászolja férjét, ahogy kellene. Azóta újabb fotók láttak napvilágot az állítólagos új szerelmével: a reptéren kapták őket lencsevégre, Mazsi kislánya is velük volt. Habár a celeb azt állította, nem utazott el sehova. Az embereket persze érdekli, ki rabolta el Mazsi szívét, sokan úgy vélik, az üzletemberből is celeb lesz. Erre reagált az ismeretlen férfi édesanyja kommentben a közösségi oldalon.

"Nem vágyik erre, hidd el. Ő nem ez a kategória. Kinek hiányzik, hogy folyton csámcsogjanak rajtad?" - idézi a Bors az anyát, aki azt is elárulta, a hírekkel ellentétben a fia nem nős és soha nem is volt az. "Ő még nős soha nem volt. A bizniszhez erre nincs szüksége azt gondolom" - írta.