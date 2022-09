Berki Mazsi már Balira is volt férje egykori barátjával utazhatott, de anyósa szerint Siófokon már egészen biztosan vele nyaralt.

"Az új kapcsolatáról sem tudok semmit, csak annyit, amennyi az újságokban megjelent ezzel kapcsolatban. Az azonban most ütött szöget a fejembe, hogy amikor hazajött Baliról, és felhívtam, akkor már Siófokon nyaralt, mégpedig nem kettesben a kis Emmával. Akkor azt mondta nekem, Krisztián egyik barátjával utazott a Balatonhoz" - nyilatkozta Júlia asszony, és egy szemtanú is megerősítette, hogy Berki Krisztián özvegye felülkerekedett a gyászon.

Egy budapesti szórakozóhelyen látta együtt Mazsit a a luxusautókkal is foglalkozó üzletemberrel, Zoltánnal, félreérthetetlen helyzetben:

"Csókolgatták és ölelgették egymást" - mesélte.

Az özvegy egyik ismerőse is alátámasztotta fenti állításokat, ő Mazsi új szerelméről a Blikknek így nyilatkozott: "Van egy jól menő vállalkozása. Már korábban is ismerték egymást Mazsival a közös barátaiknak köszönhetően. Hónapok óta együtt vannak, Zoltán rengeteget segített neki a gyász feldolgozásában és az újrakezdésben. Jól megértik egymást, hiszen egy korábbi kapcsolatából neki is van egy kislánya."