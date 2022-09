A brit kormány tíznapos nemzeti gyászt hirdetett, és a királynőtől rendkívül nagyszabású, katonai tiszteletadással kísért állami temetésen vettek végső búcsút.

II. Erzsébet királynőt több mint egyhetes gyászszertartás-sorozat után, hétfő este helyezték végső nyugalomra egykori rezidenciája, a London nyugati határában emelkedő windsori kastély Szent György-kápolnájában.

Az uralkodó koporsóját a temetés előtt négy napra felravatalozták a londoni parlament legősibb épületében, a Westminster Hallban. A brit kormány kedden ismertetett előzetes becslése szerint a négy nap alatt legalább negyedmillióan rótták le kegyeletüket a ravatalnál.

A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov kedd este ismertetett, 2477 fő bevonásával készült reprezentatív felmérése szerint a britek elsöprő többsége elégedett a királynő búcsúztatásának módjával.

A cég közölte: a válaszadók 66 százaléka szerint Nagy-Britannia "nagyon megfelelően", további 20 százalék szerint "egész jól" emlékezett meg a néhai uralkodóról, vagyis 86 százalék nyilatkozott elégedetten a megemlékezésekről. A felmérés szerint alig 5 százalék azoknak az együttes aránya, akik rossznak vagy nagyon rossznak nevezték a kegyeleti rendezvényeket.

A közvélemény jelentős többsége a megemlékezéseket közvetítő televíziós állomások munkájával is elégedett volt.

A YouGov vizsgálatába bevont britek 52 százaléka tartotta "nagyon jónak", további 29 százalékuk "meglehetősen jónak" a szertartásokról sugárzott közvetítéseket és a királynőről szóló emlékműsorokat, vagyis 81 százalék volt elégedett a tévétársaságok tevékenységével.

A gyászidőszakban közvetített műsorokkal a felmérés résztvevőinek mindössze 9 százaléka volt meglehetősen vagy nagyon elégedetlen.

A királynő halálával és utódja, III. Károly király trónra lépésével megváltozott a brit nemzeti himnusz szövege is, ami 1952 - II. Erzsébet uralkodásának kezdete - óta tartalmazta a "God Save the Queen" (Isten óvja a királynőt) hangzatú verssort. Az új verssor úgy hangzik, hogy "God Save the King".

A YouGov a kedden ismertetett felmérésben erre tekintettel megkérdezte azt is, ki mennyire ismeri a himnusz szövegét. A válaszadók 46 százaléka azt mondta, hogy kívülről tudja az első versszakot, 27 százalék a ritkábban idézett második versszakot is ismeri, 22 százalék ugyanakkor elismerte, hogy egyáltalán nem tudja a himnusz szövegét.

