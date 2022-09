Leszúrtak egy embert kedd délután a Ludy Ház előtt, a bevásárlóközpont oldalában található dohányboltnál. Egy férfit felkaron szúrtak, a helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek. A rendőrségnek egy szemtanú jelentette be, hogy egy ismeretlen késsel hadonászik, végig a vonalban is maradtak míg a járőrök a helyszínre értek. A rendőrség munkatársai a feltételezett elkövetőt alig 20 perc leforgása alatt azonosították és elfogták - írja a Bors.