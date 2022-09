Sok mindent benne felejtünk az autónkban, azonban a kereskedőt is sokkolta, amikor kiderült, mi maradt a Belgiumból behozott használt gépjárműben.

Balló Márton nemcsak autókereskedőként, hanem a Totalcar.hu újságírójaként is ismert, így saját oldalon első kézből számolhatott be a nem mindennapi eseményről. Az egyik nap András nevű kollégája ugyanis egy dobozt tett elé, amit egy belga Skoda kesztyűtartójából vett elő. Nem is sejtették, hogy emberi maradványokat találnak benne.

Akadtak tippjeink, talán bonbont, tengeri sót, esetleg kábítószert rejthet az aprócska skatulya. Volt mellette egy papírfecni is. Némi vizsgálódás után rájöttünk, hogy az importált Skoda kesztyűtartója bizony emberi hamvakat rejt

– mesélte a Blikknek Balló. A férfi először a rendőrséget, majd a belga nagykövetséget hívta, ahol kiderítették, hogy a hamvak a 2015-ben, azaz hét éve elhunyt Abigél nénié. Márton megpróbálta felvenni a kapcsolatot a halott rokonaival, de végül a követség sietett a férfi segítségére.